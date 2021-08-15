Son dakika haberleri... Karamürsel'de bir evin balkonundaki buzdolabı alev aldı
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Son dakika haberleri... Karamürsel'de bir evin balkonundaki buzdolabı alev aldı

Son dakika haberleri... Karamürsel'de bir evin balkonundaki buzdolabı alev aldı
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir evde buzdolabından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir evde buzdolabından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

4 Temmuz Mahallesi 111. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki dairenin balkonunda bulunan buzdolabı, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangının ardından evde hasar oluştu.

Son dakika haberleri... Karamürsel'de bir evin balkonundaki buzdolabı alev aldı
Son dakika haberleri... Karamürsel'de bir evin balkonundaki buzdolabı alev aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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