Son dakika haberleri... Karaman'daki trafik kazasında ölen Seycan hemşire, asli kusurlu bulundu
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Son dakika haberleri... Karaman'daki trafik kazasında ölen Seycan hemşire, asli kusurlu bulundu

Son dakika haberleri... Karaman'daki trafik kazasında ölen Seycan hemşire, asli kusurlu bulundu
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Karaman'ın Ermenek ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken yapımı devam eden karayolundaki kazada yaşamını yitiren hemşire Seycan Alan, (26) asli kusurlu bulunarak dosyası hakkında takipsizlik kararı verildi.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken yapımı devam eden karayolundaki kazada yaşamını yitiren hemşire Seycan Alan, (26) asli kusurlu bulunarak dosyası hakkında takipsizlik kararı verildi.

Kazaya ilişkin Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, merhum hemşirenin eşi Mahmut Alan ve ailesi, karayolunun yapımının devam ettiğini ve gerekli önlemlerin alınmadığı iddiasıyla, Karayolları 3. Bölge Müdürlüğünden şikayetçi oldu.

Hazırlanan dosya Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderildi. Dosyada inceleme yapan bilirkişi heyetinin düzenlediği raporda, "Araç sürücüsü Seycan Alan'ın yolun durumunu da göz önünde bulundurmak suretiyle eğimli ve virajlı mahalde aracının hızını azaltıp yavaş seyretmesi gerekirken bu hususlara özen göstermediği, uygun olmayan hızla geldiği olay yerinde sevk ve idare hatası göstererek direksiyon hakimiyetini kaybettiği, dikkatsiz, tedbirsiz ve kurallara aykırı hareketleri nedeniyle asli kusurlu olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı da bunun üzerine soruşturmada takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.

Alan'ın eşi Mahmut Alan, AA muhabirine, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Böyle bir kararın çıkmasına anlam veremediklerini ifade eden Alan, şunları kaydetti:

"Olay yeri tutanağında yol, her şeyiyle tamamlanmış, normal bir yol gibi değerlendirilmiş. Tutanaklarda ve bilirkişi raporunda yolun durumuyla ilgili bir şey yok. Eşim kararda kusurlu bulunmuş. Böyle bir şey yok. Olay anında yolun inşaatının devam ettiği ve yolda hiçbir fiziki engel, uyarı olmadığını herkes biliyor. Bu güvenlik kamerası görüntülerinde ve olay sonrası çekilen fotoğraflarda belli. Böyleyken eşim nasıl yüzde yüz kusurlu bulunuyor anlamış değilim."

Olay

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Seycan Alan yönetimindeki otomobil, önceki gün Seyran Mahallesi Devlet Hastanesi yanında istinat duvarından düşmüştü.

Ters dönen otomobilin içinde sıkışan ve Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan Alan, Konya'ya sevk edildiği sırada yolda yaşamını yitirmişti. Alan'ın Ermenek Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı öğrenilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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