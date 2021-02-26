Son dakika haberleri! Karaman'da yeni koronavirüs kararları
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Son dakika haberleri! Karaman'da yeni koronavirüs kararları

26.02.2021 21:33 | Son Güncelleme: 26.02.2021 21:36
Son dakika haberleri! Karaman'da yeni koronavirüs kararları

Son dakika haber... Karaman'da koronavirüs önlemleri çerçevesinde sinema salonları için alınan kapatma kararı 1 Nisan 2021'e kadar uzatılırken merkeze bağlı bir belde ve köyde uygulanan karantina kaldırıldı.

Karaman'da koronavirüs önlemleri çerçevesinde sinema salonları için alınan kapatma kararı 1 Nisan 2021'e kadar uzatılırken merkeze bağlı bir belde ve köyde uygulanan karantina kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı belirtildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 31 Aralık 2020'de alınan kararla sinema salonlarının 1 Mart 2021'e kadar faaliyetlerine ara verildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"11.02.2021 tarihli ve 04 numaralı kararı ile karantina altına alınan Akçaşehir beldesi ile Lale köyünün bugün saat 21.00'den itibaren karantinasının kaldırılması kararlaştırıldı. 1 Mart 2021'e kadar faaliyetleri durdurulan sinema salonlarının; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla faaliyetlerine 1 Nisan 2021'e kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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