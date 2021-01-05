Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

05.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:59

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adem U, Abbas U. ve Burak U'yu uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde bir miktar uyuşturucu hap, 2 tabanca ve tabancalara ait mermiler ile tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adem U. ve Abbas U. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken Burak U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Hulusi Akar Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Metin Oktay Samet Aybaba Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Kaza Elazığ Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 17:59:12. #1.14#
title