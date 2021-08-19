Son dakika haberleri | Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı
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Son dakika haberleri | Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

Son dakika haberleri | Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, L.Ü, S.D ve İ.K'yi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 225 gram sentetik uyuşturucu geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan L.Ü. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen S.D savcılıkça serbest bırakılırken, İ.K çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika haberleri | Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı
Son dakika haberleri | Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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