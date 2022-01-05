Son dakika haberleri | Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri | Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri | Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Karaman Emniyet müdürlüğü KOM ekipleri kentte 2 kişinin uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan teknik ve fiziki çalışma neticesinde belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 41.80 gram metamfetamin, 10.30 gram eroin ve bir tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili M.A ve AA, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyede sevk edilen şüphelilerden A.A tutuklanırken, M.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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