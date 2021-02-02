Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonu

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Bir son dakika haberine göre Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.