Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonu
02.02.2021 16:31 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:04
Bir son dakika haberine göre Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.Y ve U.Z'yi uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.
Zanlıların evlerinde bir miktar uyuşturucu hap, 1 tabanca ve tabancalara ait mermiler ile tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal