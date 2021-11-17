Son dakika haberleri... Karaman'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan kadın, adliyeye sevk edildi - Haberler
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Son dakika haberleri... Karaman'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan kadın, adliyeye sevk edildi

AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Karaman'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan kadın, adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi: Karaman'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan kadın, adliyeye getirildi.

KARAMAN (AA) - Karaman'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan kadın, adliyeye getirildi.

Zembilli Mahallesi 714. Sokak'ta, 14 Kasım'da yaşanan olayın ardından kaçan şüpheli Cansu A, kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cansu A, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Cansu A, gazetecilerin 'Neden vurdunuz' sorusuna; "Kimsenin namusu ortada değil. Benim adımı ağzına alırken düzgün alsın" diye yanıt verdi.

Zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Olay

Zembilli Mahallesi 714. Sokak'ta, 15 Kasım'da yaşanan olayda, İsmail Ö. (31) ile Cansu A. henüz bilinmeyen nedenle tartışmış, kavgaya dönüşen olayda Cansu A, İsmail Ö'yü silahla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralamıştı.

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AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri

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