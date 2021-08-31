Son dakika haberleri: Karaman'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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Son dakika haberleri: Karaman'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Karaman'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Karaman'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Karaman'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Mehmet Akif Ş, Cedit Mahallesi Zeytindalı Bulvarında Burak U. (27) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Akif Ş, yanında taşıdığı silahla Burak U'ya ateş etti.

Omuzun ve ayağından yaralanan Burak U. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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