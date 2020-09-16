Son dakika haberleri! Karaman'da kaçak içki operasyonu
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Son dakika haberleri! Karaman'da kaçak içki operasyonu

Son dakika haberine göre Karaman'da düzenlenen operasyonda 35 litre kaçak içki ele geçirildi.

Son dakika haberleri! Karaman'da kaçak içki operasyonu
16.09.2020 14:17 | Son Güncelleme: 16.09.2020 14:26

Karaman'da düzenlenen operasyonda 35 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancı ilçesinin Dede Mahallesi'nde, O.K'nin, evinde kaçak içki yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 183 litre mayalanmaya bırakılmış sıvı madde, 35 litre bandrolsüz kaçak içki ve alkol yapımında kullanılan damıtma malzemesi ele geçirildi.

Şüpheli O.K. ise gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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