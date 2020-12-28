Son dakika haberleri | Karaman'da jandarmadan öğrencilere EBA üzerinden trafik eğitimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Karaman'da jandarmadan öğrencilere EBA üzerinden trafik eğitimi

28.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:19
Son dakika haberleri | Karaman'da jandarmadan öğrencilere EBA üzerinden trafik eğitimi

Son dakika gündem haberi... Karaman İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden trafik eğitim programına başlandı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden trafik eğitim programına başlandı.

Öğrencileri trafik konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma sürdüren ekipler, salgın öncesinde öğrencilere verdikleri yüz yüze trafik eğitimlerini, koronavirüs nedeniyle uzaktan bağlantı yoluyla vermeye başladı.

Okul öğrencilerine EBA üzerinden eğitim veren personel, öğrencilere trafik kurallarını tanıttı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünde trafik görevlisi olarak görev yapan Uzman Çavuş Metin Karaoğlu, gelecek nesillerin bu hususta eğitilmesi ile trafik kazalarının en aza indirileceğini, her alanda olduğu gibi trafik sorununun da bilgili ve birbirine saygılı bireyler ile temelden çözülebileceğini belirtti.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından şu ana kadar merkezde jandarma trafik sorumluluk bölgesinde bulunan 8 okulda, 203 öğrenciye eğitim verildiği, okulların kapanacağı tarihe kadar toplam 45 okulda eğitimlerin verileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Öznur Çalık Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Gülben Ergen Seren Serengil Oktay Kaynarca Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Erol Bulut Arda Turan Domagoj Vida Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kaza Adana Elazığ Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Karaman'da jandarmadan öğrencilere EBA üzerinden trafik eğitimi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 11:37:40. #1.14#
title