Son dakika haberleri | Karaman'da jandarmadan öğrencilere EBA üzerinden trafik eğitimi

Karaman İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden trafik eğitim programına başlandı.

Öğrencileri trafik konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma sürdüren ekipler, salgın öncesinde öğrencilere verdikleri yüz yüze trafik eğitimlerini, koronavirüs nedeniyle uzaktan bağlantı yoluyla vermeye başladı.

Okul öğrencilerine EBA üzerinden eğitim veren personel, öğrencilere trafik kurallarını tanıttı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünde trafik görevlisi olarak görev yapan Uzman Çavuş Metin Karaoğlu, gelecek nesillerin bu hususta eğitilmesi ile trafik kazalarının en aza indirileceğini, her alanda olduğu gibi trafik sorununun da bilgili ve birbirine saygılı bireyler ile temelden çözülebileceğini belirtti.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından şu ana kadar merkezde jandarma trafik sorumluluk bölgesinde bulunan 8 okulda, 203 öğrenciye eğitim verildiği, okulların kapanacağı tarihe kadar toplam 45 okulda eğitimlerin verileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin