Son dakika haberleri: Karaman'da işyerine silahlı saldırı: 2 yaralı
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Son dakika haberleri: Karaman'da işyerine silahlı saldırı: 2 yaralı

Son dakika haberleri: Karaman'da işyerine silahlı saldırı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Karaman'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Karaman'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cedit Mahallesi Doktor Aziz Tarhan Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin önüne gelen motosikletli iki kişi, işyerine av tüfeği ile ateş açtı.

Şüphelilerin açtığı ateş sonucu S.C (25) ve E.K (16) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan yaralıların hayati bir tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kaçan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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