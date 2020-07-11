Son dakika haberleri: Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Son dakika haberleri: Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika habere göre Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri: Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
11.07.2020 22:30 | Son Güncelleme: 11.07.2020 23:34

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.K. (40) yönetimindeki 70 HC 580 plakalı Opel otomobil ile Ü.O. idaresindeki 70 AAE 172 plakalı Volkswagen otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilden yola fırlayan kadın sürücü H.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavşakta güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücü H.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. H.K.'nin kullandığı otomobilden etrafa saçılan oyuncaklar ise dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapanan kavşak kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

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Kaynak: İHA

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