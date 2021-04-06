Son dakika haberleri... Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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Son dakika haberleri... Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberler: Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Karaman-Ermenek kara yolunda Emre Karagöz'ün (19) kullandığı 42 ETF 81 plakalı motosiklet, Buçakışla köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Karagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan kaza anında Karagöz'ün kaskının takılı olmadığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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