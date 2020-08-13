Son dakika haberleri... Karaman'da birçok suçtan gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi Son dakika haberlerine göre Karaman'da birçok suçtan gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi Karaman'da, uyuşturucu ticareti, resmi belge ve mühürde sahtecilik, hırsızlık ile piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Karaman'da birçok suçtan gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi KARAMAN - Karaman'da, uyuşturucu ticareti, resmi belge ve mühürde sahtecilik, hırsızlık ile piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın 14 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 aydır teknik ve fiziki takibe aldıkları 14 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramada bin 550 adet uyuşturucu hap, 2 adet doktor kaşesi, 6 adet reçete, 5 gram kenevir tohumu, 2 gram eroin, 5 kök kenevir bitkisi ve çalıntı olduğu tespit edilen 52 bin 600 lira para ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğünde 3 gün süren sorgularının ardından şüpheliler, polisin geniş güvenlik tedbirleri arasında adliyeye sevk edildi. Kaynak: İHA