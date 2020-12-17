Son dakika haberleri... Karaman'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Son dakika haberleri... Karaman'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

17.12.2020 19:41 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:44
Son dakika haberleri... Karaman'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika haberi... Karaman'da merkeze bağlı bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Karaman'da merkeze bağlı bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Yukarıkızılca köyünün karantina altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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