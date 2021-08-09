Son dakika haberleri: Karaman'da bir kişi kayınvalidesini öldürdü, eşini ve kayınbiraderini yaraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Karaman'da bir kişi kayınvalidesini öldürdü, eşini ve kayınbiraderini yaraladı

Son dakika haberleri: Karaman'da bir kişi kayınvalidesini öldürdü, eşini ve kayınbiraderini yaraladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Karaman'da bir kişi tartıştığı kayınvalidesini öldürdü, eşini ve kayınbiraderini yaraladı.

Karaman'da bir kişi tartıştığı kayınvalidesini öldürdü, eşini ve kayınbiraderini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, bir süredir eşinden ayrı yaşayan Doğan T, konuşmak için Ziya Gökalp Mahallesi 867. Sokakta bulunan kayınvalidesi Nejla Koçyiğit'in evine gitti.

Burada kayınvalidesiyle tartışan Doğan T, yanındaki bıçakla kayınvalidesini, eşi Özlem'i ve kayınbiraderi Osman Bostan'ı bıçaklayarak kaçtı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Nejla Koçyiğit müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan Doğan T, yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Abdulahat Arvas Mehmet Özhaseki
Magazin Demet Akalın Yılmaz Erdoğan Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Muslera Hakan Reçber Abdullah Avcı Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Karaman'da bir kişi kayınvalidesini öldürdü, eşini ve kayınbiraderini yaraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 21:55:35. #1.15#

title