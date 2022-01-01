Son dakika haberleri! Karaköy'de yılbaşı gecesi taksiciye tekmeli saldırı kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Karaköy'de yılbaşı gecesi taksiciye tekmeli saldırı kamerada

Son dakika haberleri! Karaköy'de yılbaşı gecesi taksiciye tekmeli saldırı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Karaköy'de yılbaşı gecesi bir grup genç, 6 kişi binmek istedikleri taksiciyle önce tartıştı ardından da taksiye saldırdı.

Karaköy'de yılbaşı gecesi bir grup genç, 6 kişi binmek istedikleri taksiciyle önce tartıştı ardından da taksiye saldırdı. Defalarca taksiyi tekmeleyen gençler, polisi araya girmesiyle sakinleştirildi. Tekmeli saldırı ise kameralara yansıdı.

Beyoğlu Karaköy Tersane Caddesi üzerinde gece saatlerinde bir grup genç, taksiye binmek istedi. Taksiye 6 kişi binmek isteyen gençler taksicinin kabul etmemesi üzerine tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gençler tekme ve yumruklarla taksiye vurmaya başladı. Defalarca araca tekme atan gençlerin elinden aracını güçlükle kurtaran taksici yoluna devam etmek istedi. O esnada bir trafik polisi olaya müdahale ederek gençleri sakinleştirdi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri! Karaköy'de yılbaşı gecesi taksiciye tekmeli saldırı kamerada

Son dakika haberleri! Karaköy'de yılbaşı gecesi taksiciye tekmeli saldırı kamerada

Son dakika haberleri! Karaköy'de yılbaşı gecesi taksiciye tekmeli saldırı kamerada

Son dakika haberleri! Karaköy'de yılbaşı gecesi taksiciye tekmeli saldırı kamerada

Yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırıda bulunan bakıcıya 9 yıl hapis cezası

Yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırıda bulunan bakıcıya 9 yıl hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title