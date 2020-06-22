Son dakika haberleri... Karakeçili'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Bir son dakika haberine göre Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.
22.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:45
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.
T. K. idaresindeki 34 CCG 045 plakalı otomobil, Karakeçili Tadım Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.G'ye çarptı.
Kazada yaralanan yaya, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA