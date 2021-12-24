Son dakika haberleri! Karaismailoğlu: "Türk parasının değer kazanmasına üzülenlerden bu vatana, millete hayır gelmez"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türk parasının değer kazanmasına üzülenlerden bu vatana, millete hayır gelmez. O yüzden bizim çok çalışmamız, bunu bütün vatandaşlarımıza teşkilatlar olarak anlatmamız lazım." dedi.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet