Son dakika haberleri! Karaismailoğlu: "Türk parasının değer kazanmasına üzülenlerden bu vatana, millete hayır gelmez"
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türk parasının değer kazanmasına üzülenlerden bu vatana, millete hayır gelmez. O yüzden bizim çok çalışmamız, bunu bütün vatandaşlarımıza teşkilatlar olarak anlatmamız lazım." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türk parasının değer kazanmasına üzülenlerden bu vatana, millete hayır gelmez. O yüzden bizim çok çalışmamız, bunu bütün vatandaşlarımıza teşkilatlar olarak anlatmamız lazım." dedi.