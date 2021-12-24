Son dakika haberleri! Karaismailoğlu: "Türk parasının değer kazanmasına üzülenlerden bu vatana, millete hayır gelmez" - Haberler
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Son dakika haberleri! Karaismailoğlu: "Türk parasının değer kazanmasına üzülenlerden bu vatana, millete hayır gelmez"

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türk parasının değer kazanmasına üzülenlerden bu vatana, millete hayır gelmez. O yüzden bizim çok çalışmamız, bunu bütün vatandaşlarımıza teşkilatlar olarak anlatmamız lazım." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türk parasının değer kazanmasına üzülenlerden bu vatana, millete hayır gelmez. O yüzden bizim çok çalışmamız, bunu bütün vatandaşlarımıza teşkilatlar olarak anlatmamız lazım." dedi.

Son dakika haberleri! Karaismailoğlu: Türk parasının değer kazanmasına üzülenlerden bu vatana, millete hayır gelmez

Son dakika haberleri! Karaismailoğlu: Türk parasının değer kazanmasına üzülenlerden bu vatana, millete hayır gelmez

Son dakika haberleri! Karaismailoğlu: Türk parasının değer kazanmasına üzülenlerden bu vatana, millete hayır gelmez

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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