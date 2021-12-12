Son dakika haberleri... Karaismailoğlu "Taşıt hareketliliği % 160 artmasına rağmen trafik kazalarında % 82 azalma sağladık. - Haberler
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Son dakika haberleri... Karaismailoğlu "Taşıt hareketliliği % 160 artmasına rağmen trafik kazalarında % 82 azalma sağladık.

AA - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması TBMM - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Taşıt hareketliliği % 160 artmasına rağmen trafik kazalarında % 82 azalma sağladık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Tbmm - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Taşıt hareketliliği % 160 artmasına rağmen trafik kazalarında % 82 azalma sağladık. Her yıl 12 bin 300 vatandaşımızın hayatını kurtardık"

Son dakika haberleri... Karaismailoğlu Taşıt hareketliliği % 160 artmasına rağmen trafik kazalarında % 82 azalma sağladık.

Son dakika haberleri... Karaismailoğlu Taşıt hareketliliği % 160 artmasına rağmen trafik kazalarında % 82 azalma sağladık.

Son dakika haberleri... Karaismailoğlu Taşıt hareketliliği % 160 artmasına rağmen trafik kazalarında % 82 azalma sağladık.

AA - Son Dakika Haberleri

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