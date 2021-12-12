Son dakika haberleri... Karaismailoğlu "Taşıt hareketliliği % 160 artmasına rağmen trafik kazalarında % 82 azalma sağladık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Tbmm - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Taşıt hareketliliği % 160 artmasına rağmen trafik kazalarında % 82 azalma sağladık. Her yıl 12 bin 300 vatandaşımızın hayatını kurtardık"