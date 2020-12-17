Son dakika haberleri! Karagümrük, yeniden kazanmak istiyor

Süper Lig'de 5 haftalık mağlup olmama serisini Atakaş Hatayspor karşısında kaybeden Fatih Karagümrük , yarın haftanın açılış maçında konuk edeceği Galatasaray 'ı yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetle kaybetmeme serisini başlatan İstanbul ekibi, sırasıyla Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor ile berabere kalmış, sonrasında Çaykur Rizespor'u mağlup etmişti. Kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'in 12'nci haftasında ise Hatayspor'a 3-1 mağlup olmuştu.KIRMIZI-SİYAHLILARDA 3 İSİM EKSİKFatih Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Hatayspor maçında kırmızı kart gören Badou Ndiaye ve Erik Sabo cezaları nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacak. Ayrıca sakatlığı devam eden Ervin Zukanovic de Galatasaray karşısında takımını yalnız bırakacak.Fatih Karagümrük'ün Galatasaray karşısında şu 11 ile sahada yer alması bekleniyor: Viviano - Lichaj, Roco, Fatih Karaçuk, Balkovec, Biglia, Ndao, Aatif, Zeki Yıldırım, Jimmy Durmaz, Sobiech.JİMMY DURMAZ ESKİ TAKIMINA KARŞI

Sezon başında sarı-kırmızılı ekipten kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gelen Jimmy Durmaz, eski takımına karşı ilk kez forma giyecek. Süper Lig'de Karagümrük formasıyla 7 maçta görev alan Jimmy, bu maçlarda 1 gol atıp, 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN