Son dakika haberleri... Karadeniz'de hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi Son dakika haberleri... RİZE'de sağanağın ardından, rüzgarın da etkisiyle Karadeniz açıklarında hortum oluştu.

RİZE'de sağanağın ardından, rüzgarın da etkisiyle Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği hortum, endişe yarattı.

Kentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Çayeli ilçesinde, etkili olan rüzgarın ardından deniz üzerinde hortum oluştu. Denizin üzerinde ilerleyen hortum, bir süre sonra kayboldu. Sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Kaynak: DHA