Son dakika haberleri: Karadeniz'de hortum
Son dakika haberine göre Karadeniz'de, Rize açıklarında hortum meydana geldi.
02.08.2020 13:31 | Son Güncelleme: 02.08.2020 14:58
Karadeniz'de, Rize açıklarında hortum meydana geldi.
Çayeli ilçesinde etkili olan yağışın ardından sahilden açıkta oluşan hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından merakla izlendi.
Yaklaşık 5 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu.
Denizde bir kaç dakika boyunca etkisini sürdüren hortum bazı vatandaşlarda endişe yaratırken, bazıları ise hortumu cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.
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Kaynak: AA