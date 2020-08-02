Son dakika haberleri: Karadeniz'de hortum Son dakika haberine göre Karadeniz'de, Rize açıklarında hortum meydana geldi.

Karadeniz'de, Rize açıklarında hortum meydana geldi.

Çayeli ilçesinde etkili olan yağışın ardından sahilden açıkta oluşan hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından merakla izlendi.

Yaklaşık 5 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu.

Denizde bir kaç dakika boyunca etkisini sürdüren hortum bazı vatandaşlarda endişe yaratırken, bazıları ise hortumu cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: AA