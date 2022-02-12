Son dakika haberleri | Karadeniz'de 30'dan fazla Rus savaş gemisi tatbikat yapacak - Haberler
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Son dakika haberleri | Karadeniz'de 30'dan fazla Rus savaş gemisi tatbikat yapacak

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Son dakika haberleri | Karadeniz'de 30'dan fazla Rus savaş gemisi tatbikat yapacak

Son dakika gelişmesine göre Rusya Savunma Bakanlığı, 30'den fazla savaş gemisinin askeri tatbikat için Karadeniz'e girdiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, 30'den fazla savaş gemisinin askeri tatbikat için Karadeniz'e girdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "30'den fazla savaş gemisi, tatbikat için Sivastopol ve Novorossiysk limanlarından Karadeniz'e planlanmış tatbikat çerçevesinde girmiştir." bilgisi verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 20 Ocak'ta yapılan açıklamada, Rus donanmasının ocak ve şubat aylarında "sorumlu" olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar gerçekleştireceği bildirilmişti.

Söz konusu tatbikatlara, 140 geminin yanı sıra 60 hava aracı ve 10 bin askerin katılacağı duyurulmuştu.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

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