Son dakika haberleri: Karadağ Başbakanı Krivokapic, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisini kabul etti
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Son dakika haberleri: Karadağ Başbakanı Krivokapic, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisini kabul etti

18.12.2020 22:07 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:10
Son dakika haberleri: Karadağ Başbakanı Krivokapic, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisini kabul etti

Son dakika haberler... Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapic, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında da Karadağ ile dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapic, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında da Karadağ ile dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

Ülkede 30 Ağustos'ta yapılan seçimlerin ardından yeni hükümetin başına geçen Krivokapic, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan'ı makamında kabul etti.

Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, iki ülkenin, başta ekonomi, sağlık, kültür, eğitim ve turizm olmak üzere farklı alanlarda sürekli gelişmekte olan iyi ilişkilere sahip olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Krivokapic'in, Türkiye'nin salgın döneminde de Karadağ ile dayanışma içerisinde olmasından büyük mutluluk duyduğu ifade edildi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelecek dönemde geliştirileceği kaydedilen açıklamada, Büyükelçi Ozan'ın, "Karadağ, Türkiye'nin güvenlir NATO müttefiklerinden biridir, aynı zamanda Balkanlar'da barışın korunmasında kilit role sahiptir." ifadelerine yer verildi.

Büyükelçi Ozan, Krivokapic ile görüşmesinin ardından, Başbakan Yardımcısı Dritan Abazovic ile de bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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