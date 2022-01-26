Son dakika haberleri! Karacasu'da vatandaşların ihtiyaçlarını jandarma karşıladı - Haberler
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Son dakika haberleri! Karacasu'da vatandaşların ihtiyaçlarını jandarma karşıladı

Son dakika haberleri! Karacasu'da vatandaşların ihtiyaçlarını jandarma karşıladı

Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Karacasu ilçesinde kar yağışı sonrası evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları jandarma ekipleri tarafından alınarak, kendilerine teslim edildi.

KARACASU, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde kar yağışı sonrası evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları jandarma ekipleri tarafından alınarak, kendilerine teslim edildi.

Aydın'ın yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerinde dün kar yağışı etkili oldu. Bazı mahallelerde yollar kapanırken, ekipler yolları açmak için çalışma yaptı. Karacasu'da yaşanan yoğun kar yağışının ardından evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yetişti. Jandarma ekipleri kar yağışı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılayıp, t evlerinde teslim etti. Vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Son dakika haberleri! Karacasu'da vatandaşların ihtiyaçlarını jandarma karşıladı

Son dakika haberleri! Karacasu'da vatandaşların ihtiyaçlarını jandarma karşıladı

Son dakika haberleri! Karacasu'da vatandaşların ihtiyaçlarını jandarma karşıladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Karacasu, Jandarma, Aydın, kar, Yerel, Haber

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