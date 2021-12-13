Son dakika haberleri... Karacabey'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Karacabey'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Karacabey'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
AA / Ayhan Fidan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

KARACABEY, BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Fırat B. (31) ve Görkem Ç'yi (19) takibe aldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin Tavşanlı ve Saadet mahallelerindeki adreslerinde yapılan aramalarda 450 gram esrar, 34 gram sentetik kannabioid, 6 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Fırat B. ve Görkem Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Son dakika haberleri... Karacabey'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

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AA / Ayhan Fidan - Son Dakika Haberleri

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