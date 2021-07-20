Son dakika haberleri | Karabük Valisi Gürel, şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı
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Son dakika haberleri | Karabük Valisi Gürel, şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı

Son dakika haberleri | Karabük Valisi Gürel, şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Şehit aileleri ve gazilerin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Gürel, bayramların bayram tadında geçmesini, en çok şehitlere borçlu olduklarını ifade etti.

Gürel, şehitlerin vatanları için canlarından vazgeçtiğini vurgulayarak, "Onlar bu ülkenin toprağına, aynı zamanda her birimizin kalplerine teker teker defnedildi. Onlara ve siz değerli emanetlerine ne yapılsa yine de bir şey yaptık diyemeyiz. Millet olarak bu topraklar üzerinde özgürce yaşamamızı sağlayan, vatanı ve milleti uğruna fedakarlıkların en büyüğünü yapmış olan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kıymetli şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin Kurban Bayramları'nı kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen de yer aldı.

Son dakika haberleri | Karabük Valisi Gürel, şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı
Son dakika haberleri | Karabük Valisi Gürel, şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı
Son dakika haberleri | Karabük Valisi Gürel, şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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