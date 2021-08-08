Son dakika haberleri... Karabük Valisi Gürel, orman yangınında zarar gören alanları inceledi
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Son dakika haberleri... Karabük Valisi Gürel, orman yangınında zarar gören alanları inceledi

Son dakika haberleri... Karabük Valisi Gürel, orman yangınında zarar gören alanları inceledi
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Karabük Valisi Fuat Gürel, merkeze bağlı Ödemiş köyündeki orman yangınında zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, merkeze bağlı Ödemiş köyündeki orman yangınında zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz ile bölgeyi ziyaret eden Gürel, Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcı İsmail Çetin ve Karabük Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gürel, yaptığı açıklamada, yangının tamamen kontrol altına alındığını belirterek, "Tüm Karabük'ümüze geçmiş olsun, inşallah bir daha böyle yangınla karşı karşıya kalmayız. Yangını söndürmek için gerek orman teşkilatımız, gerek il ve ilçe belediyelerimiz, İl Özel İdaremiz, komşu illerimizden gelen il ve ilçe belediyelerimiz ile kamu kurum ve kuruluşlarının ekip ve personeline, özel sektör ekiplerine, yöre halkımıza ve muhtarlarımıza gayret ve cansiparane destekleri için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Herhangi bir olumsuzluğa karşı ekiplerin bölgeyi 24 saat kontrol altında tutacağını bildiren Gürel, "Allah bir daha böyle afet yaşatmasın. Ülkemizin diğer illerinde devam eden yangınlar da inşallah bir an önce söndürülür." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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