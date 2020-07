Son dakika haberleri | Karabük Valiliği'nin toplu etkinlik yasağı kararına destek Son dakika haberlerine göre KARABÜK Valisi Fuat Gürel, koronavirüs nedeniyle Kurban Bayramı'nda bir araya gelmenin önüne geçmek için toplu etkinlikleri yasaklayacaklarını açıklarken, vatandaşlar alınan kararın yerinde olduğunu söyledi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, koronavirüs nedeniyle Kurban Bayramı'nda toplu olarak yapılacak etkinlikleri yasaklayacaklarını açıklarken, vatandaşlar kararı destekledi. Engin Yalçın isimli vatandaş bugünlerin birlik içinde atlatılması gerektiğini ifade ederek, "Kesinlikle doğru bir karar. Valimizin aldığı bu karar doğru bir karar. Bugünlerde yapılan her şey herkesin sağlığı için. Biz her zaman diyoruz, maske, sosyal mesafe ve hijyen her zaman ön plandadır. Bayramın birinci gününü ailemle geçireceğim. Nasip olursa kurbanımı keseceğim. Bayramlaşmalarımızı da sosyal medya üzerinden ve telefonla gerçekleştireceğim" dedi.

Valiliğin aldığı kararın çok doğru olduğunu söyleyen Nurettin Gök, "Son dönemlerde bu virüs olayı başımızı ağrıtmaya başladı. Onun için çok yerinde bir karar. Kurban Bayramı'nda da evdeyiz. Kurbanımızı keseceğiz ve sevdiklerimizle telefondan bayramlaşacağız" diye konuştu.'CEZA YAZILMASI LAZIM'Kurban Bayramı'nı evinde geçireceğini belirten Ahmet Çakır, "Valimizin verdiği kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi hasta olacak hepsine bulaştıracak. Aslında her şeyin yasak olması lazım. Çarşıda da görüyorum birçoğu maskesiz dolaşıyor. Olur mu böyle bir şey? Bunlara cezalar yazılması lazım" ifadelerini kullandı.

