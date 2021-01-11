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Son dakika haberleri | Karabük Üniversitesinden kısa kısa

11.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:00
Son dakika haberleri | Karabük Üniversitesinden kısa kısa

Son dakika haberleri: Karabük Üniversitesi (KBÜ) Fen Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ufuk Karadavut'a, Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) tarafından akademik bilimsel çalışmaları ve Türk bilim dünyasına katkıları nedeniyle "Bilge Tonyukuk Türk Eğitimine Hizmet Ödülü"...

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Fen Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ufuk Karadavut'a, Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) tarafından akademik bilimsel çalışmaları ve Türk bilim dünyasına katkıları nedeniyle "Bilge Tonyukuk Türk Eğitimine Hizmet Ödülü" verildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, UAESEB'in 2014 yılından bu yana önemli çalışmalar yapan bilim insanlarına UAEDEB ödül yönetmeliğinde belirtilen kurallar dahilinde bilim ödülleri verdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilge Tonyukuk Abidesi'nin dikilişinin 1300. yıl dönümü dolayısıyla 2020 yılı, UNESCO tarafından 'Bilge Tonyukuk Yılı' ilan edilmişti. 2020 yılının Bilge Tonyukuk yılı olarak ilan edilmesi münasebetiyle bu sene Bilge Tonyukuk ödülleri, UAESEB ödül yönetmeliğine göre uzman bilim insanlarının katılımıyla kurulan komisyonlar tarafından 'Uygulamalı İstatistik' alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Karadavut'a verildi."

KBÜ'de "Sosyal Hayatta Güncel Dini Meseleler" söyleşisi

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) "Sosyal Hayatta Güncel Dini Meseleler" konulu söyleşi düzenlendi.

KBÜ İlahiyat Fakültesi ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği "Sosyal Hayatta Güncel Dini Meseleler" konulu söyleşi Instagram canlı yayınıyla yapıldı.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şimşek'in konuşmacı olarak katıldığı program yaklaşık bir saat sürdü.

İslamofobi, helal gıda ve yapay zeka gibi konuların konuşulduğu programın moderatör koltuğuna Betül Alan ve Sena Mazlum oturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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