Son dakika haberleri... Karabük'ten Marmaris'teki yangın bölgesine 5 su tankeri gönderildi
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Son dakika haberleri... Karabük'ten Marmaris'teki yangın bölgesine 5 su tankeri gönderildi

Son dakika haberleri... Karabük'ten Marmaris'teki yangın bölgesine 5 su tankeri gönderildi
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Karabük Belediyesi, Muğla'nın Marmaris ilçesine, orman yangınlarına müdahale için 5 su tankeri gönderdi.

Karabük Belediyesi, Muğla'nın Marmaris ilçesine, orman yangınlarına müdahale için 5 su tankeri gönderdi.

Yangın bölgesindeki arazözlere su takviyesi yapan 16 ve 18'er tonluk 5 su tankeri söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AA muhabirine, öncelikle yangınları söndürmek için çözüm aranması gerektiğini söyledi.

Yangın zamanlarında yardımlaşmanın en üst safhaya çıktığını belirten Vergili, "Türkiye'de çok garip bir olay var. Yangınlarla ilgili çözüm aranacağına başka türlü, şekilde konuşmaları ve propagandaları ben yersiz buluyorum. Şu anda tartışılacak bir konu değil. Ne Türk Hava Kurumu ne de Orman Genel Müdürlüğü tartışılacak bir konu. Bunların hepsi sonradan yapılması gereken tartışmalar." dedi.

Vergili, Karabük Belediyesi olarak imkanlar dahilinde yangın bölgesine 5 su tankeri gönderdiklerini ifade ederek, "Karabük'ü de boşaltmamamız gerekiyor. Etrafımız ormanlarla kaplı. Şehir içerisinde sık sık yangınlar çıkıyor. Hava sıcaklığı da tetikliyor bunu. Keşke daha fazla imkanımız olsa da daha fazlasını yapabilseydik ama 5 su tankeri yardımı yapabildik. İnşallah biran evvel yangınlar söner. Biz de bu beladan kurtulmuş oluruz." ifadesini kullandı.

Son dakika haberleri... Karabük'ten Marmaris'teki yangın bölgesine 5 su tankeri gönderildi
Son dakika haberleri... Karabük'ten Marmaris'teki yangın bölgesine 5 su tankeri gönderildi
Son dakika haberleri... Karabük'ten Marmaris'teki yangın bölgesine 5 su tankeri gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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