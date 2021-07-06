Son dakika haberleri: Karabük'teki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri: Karabük'teki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Karabük'teki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik iki farklı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 458,08 gram sentetik uyuşturucu ile 71 ekstazi hap, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler D.Ç. ve C.T. çıkartıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde temin ve ticareti" suçundan tutuklandı, R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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