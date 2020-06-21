Son dakika haberleri... Karabük'teki sağanak Son dakika haberleri... Karabük'te dün etkili olan sağanak nedeniyle dere yataklarında oluşan hasarların giderilmesi çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Karabük'te dün etkili olan sağanak nedeniyle dere yataklarında oluşan hasarların giderilmesi çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, yaptığı açıklamada, İl Özel İdare olarak sorunlu bölgelere anında müdahale edildiğini söyledi.

Karabük merkez ve ilçelerinde dün etkili olan sağanak nedeniyle derelerde taşkınların meydana geldiğini belirten Uzun, "Özellikle Yenice ilçemizin Hüseyinbeyoğlu, Saray, Satuk, Güney, Şirinköy, Cihanbey ve Yazıköy köylerinde dere taşkınları oldu. Ekiplerimiz olaylara anında müdahale etti. Bazı bölgelerde tıkanan menfezler açıldı. Bazı bölgelerde ise taşan dereye taşlarla destekler yapıldı." dedi.

Genel Sekreter Uzun, Hüseyinbeyoğlu köyünde bulunan derede ekiplerin özverili bir çalışma gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Yolun bir kısmı taşan dere ile suya karışmış ve az ilerde bulunan cami için sorun teşkil ediyordu. Ekiplerimiz burada kayalarla dere yatağını besleyerek sorun en aza indirgendi." diye konuştu.

İl Özel İdaresi olarak imkanlar çerçevesinde her göreve hazır olduklarını dile getiren Uzun, gayretli ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA