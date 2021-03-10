Son dakika haberleri | Karabük'te yürüyen merdivene sıkışan çocuk yaralandı
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Son dakika haberleri | Karabük'te yürüyen merdivene sıkışan çocuk yaralandı

10.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:18
Son dakika haberleri | Karabük'te yürüyen merdivene sıkışan çocuk yaralandı

Son dakika habere göre Karabük'te yürüyen merdivene elleri ve sağ ayağı sıkışan 4 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te yürüyen merdivene elleri ve sağ ayağı sıkışan 4 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bulunan minibüs terminalinde annesiyle birlikte yürüyen merdivenle üst geçide çıkmaya çalışan Tayfun Ö. dengesini kaybederek düştü.

Tayfun Ö'nün elleri ve sağ ayağı, yürüyen merdivenin basamakları arasına sıkıştı. Durumu görenler, yürüyen merdiveni durdurdu.

Sıkıştığı yerden kurtarılarak Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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