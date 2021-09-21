Son dakika haberleri: Karabük'te yediği mantardan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Karabük'te yediği mantardan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te yediği mantardan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı.
Yeşil Mahalle'de ikamet eden Gülizar Kuşcu, akşam yemeğinde mantar yedi.
Kuşçu'nun bir süre sonra rahatsızlandığını fark eden yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi.
Eve gelen sağlık görevlileri, Kuşcu'yu Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri