Son dakika haberleri: Karabük'te yediği mantardan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Karabük'te yediği mantardan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Karabük'te yediği mantardan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi: Karabük'te yediği mantardan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te yediği mantardan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Yeşil Mahalle'de ikamet eden Gülizar Kuşcu, akşam yemeğinde mantar yedi.

Kuşçu'nun bir süre sonra rahatsızlandığını fark eden yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık görevlileri, Kuşcu'yu Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Gazeteler Mansur Yavaş Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Oğuzhan Koç Amelia Hamlin
Spor Rıza Çalımbay Marcao Burak Elmas Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Stefan Kuntz Şans Oyunları Vahap Seçer Mehmet Nuri Halil İbrahim Dervişoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Karabük'te yediği mantardan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 02:02:12. #1.12#