Son dakika haberleri... Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
Demirören Haber Ajansı, Yasin Aldemir - Güncel
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Bir son dakika haberine göre KARABÜK'te yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 9 şüpheli, gözaltına alındı.
KARABÜK'te yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 9 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik soruşturma başlattı. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonda 9 kişi, gözaltına alındı. 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.