Son dakika haberleri... Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı - Haberler

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Son dakika haberleri... Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Demirören Haber Ajansı, Yasin Aldemir - Güncel
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Son dakika haberleri... Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Bir son dakika haberine göre KARABÜK'te yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 9 şüpheli, gözaltına alındı.

KARABÜK'te yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 9 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik soruşturma başlattı. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonda 9 kişi, gözaltına alındı. 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberleri... Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haberleri... Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Bahis, Güncel, Haberler

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