Son dakika haberleri: Karabük'te üzerine demir düşen işçi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Karabük'te üzerine demir düşen işçi öldü

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Karabük'te üzerine demir düşen işçi öldü

Son dakika haberler: Karabük'te bir haddehanede üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti.

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir haddehanede üzerine demir düşen İşçi hayatını kaybetti.

Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan haddehanede çalışan Serdar Demirel (20), henüz belirlenemeyen nedenle üzerine düşen demirlerin altında kaldı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bulunduğu yerden çıkarılan işçi, sağlık personelince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haddehanede inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title