Son dakika haberleri | Karabük'te trafik kazası sonucu 1 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Karabük'te trafik kazası sonucu 1 kişi öldü

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Karabük'te trafik kazası sonucu 1 kişi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Karabük'te çarpışan otomobillerin sürücülerinden biri öldü, diğeri yaralandı.

ZONGULDAK (AA) - Karabük'te çarpışan otomobillerin sürücülerinden biri öldü, diğeri yaralandı.

Zonguldak'tan Karabük istikametine gelen Cengiz Şeker'in (46) kullandığı 67 DD 178 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yaşar Tekin (36) yönetimindeki 67 ACD 163 plakalı otomobil Melise köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tekin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarmadı.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isteyen aile üst geçidi kullanmadı, Hilal öldü

Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isteyen aile üst geçidi kullanmadı, Hilal öldü

 Son Dakika: Bu kentlerden birindeyseniz dikkat! İşte vaka sayısı en çok artan 10 ilimiz

Son Dakika: Bu kentlerden birindeyseniz dikkat! İşte vaka sayısı en çok artan 10 ilimiz

 Yengesini tehdit etti, üzerine araç sürdü yetmedi baltayla saldırdı

Yengesini tehdit etti, üzerine araç sürdü yetmedi baltayla saldırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title