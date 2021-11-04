Son dakika haberleri | Karabük'te trafik kazası sonucu 1 kişi öldü

ZONGULDAK (AA) - Karabük'te çarpışan otomobillerin sürücülerinden biri öldü, diğeri yaralandı.

Zonguldak'tan Karabük istikametine gelen Cengiz Şeker'in (46) kullandığı 67 DD 178 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yaşar Tekin (36) yönetimindeki 67 ACD 163 plakalı otomobil Melise köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tekin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarmadı.

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