Son dakika haberleri: Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haberleri: Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı

25.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:29
Son dakika haberleri: Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Karabük'te, kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Karabük'te, kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'ndaki Namal Kavşağı'nda meydana geldi. Aysun Ö. (39) idaresindeki 78 SM 347 plakalı otomobil ile Emirhan Çetin'in (20) kullandığı 78 AAU 461 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Çetin, yola savrularak yaralandı. Çetin, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Son dakika haberleri: Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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