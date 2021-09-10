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Son dakika haberleri... Karabük'te silahlı kavga şüphelisi tutuklandı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Karabük'te silahlı kavga şüphelisi tutuklandı

Son dakika habere göre Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı Belen köyünde, 8 Eylül'de M.E. ile H.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.G. silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı H.G, kaldırıldığı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.

Gözaltına alınan M.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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