Son dakika haberleri | Karabük'te otomobilinden silah, uyuşturucu ve tarihi eser çıkan sürücü gözaltına alındı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde polis ekiplerince durdurulan otomobilde silah, uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimleri sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada, ruhsatsız tabanca, kesici alet, bir miktar uyuşturucu, tarihi eser olduğu değerlendirilen bakır vazo ve köstekli saat ile define aramada kullanılan dedektör bulundu.

Sürücü F.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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