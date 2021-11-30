Son dakika haberleri | Karabük'te otomobilinden silah, uyuşturucu ve tarihi eser çıkan sürücü gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Karabük'te otomobilinden silah, uyuşturucu ve tarihi eser çıkan sürücü gözaltına alındı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Karabük'te otomobilinden silah, uyuşturucu ve tarihi eser çıkan sürücü gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Karabük'ün Eskipazar ilçesinde polis ekiplerince durdurulan otomobilde silah, uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde polis ekiplerince durdurulan otomobilde silah, uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimleri sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada, ruhsatsız tabanca, kesici alet, bir miktar uyuşturucu, tarihi eser olduğu değerlendirilen bakır vazo ve köstekli saat ile define aramada kullanılan dedektör bulundu.

Sürücü F.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

ABD, Kolombiya'da silah bırakan FARC'ı 'terör örgütleri' listesinden çıkardı

ABD, Kolombiya'da silah bırakan FARC'ı "terör örgütleri" listesinden çıkardı

 BAĞCILAR'DA ÖĞRENCİ VE AİLELERİ ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

BAĞCILAR'DA ÖĞRENCİ VE AİLELERİ ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

 Çocukları ve karısını rehin alan kişiyi özel harekat etkisiz hale getirdi

Çocukları ve karısını rehin alan kişiyi özel harekat etkisiz hale getirdi

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title