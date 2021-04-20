Son dakika haberleri | Karabük'te nüfusun yüzde 19,8'ini çocuklar oluşturuyor
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Son dakika haberleri | Karabük'te nüfusun yüzde 19,8'ini çocuklar oluşturuyor

Son dakika haberleri | Karabük'te nüfusun yüzde 19,8'ini çocuklar oluşturuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karabük'te nüfusun yüzde 19,8'ini oluşturan çocuk sayısının 48 bin 349 olduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karabük'te nüfusun yüzde 19,8'ini oluşturan çocuk sayısının 48 bin 349 olduğu bildirildi.

TÜİK, Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde çocuk nüfus oranın en yüksek olduğu ülkenin yüzde 27,2 oranı ile Türkiye olduğunu açıkladı. Karabük'te çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 19,8 olurken, çocuk nüfus 48 bin 349 oldu.

Verilere göre Zonguldak'ta çocuk nüfus sayısı 124 bin 667 olurken, Bartın'da ise 39 bin 726'ya yükseldi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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