Son dakika haberleri! Karabük'te KOOP-DES Programı açıklaması
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Son dakika haberleri! Karabük'te KOOP-DES Programı açıklaması

Son dakika güncel haberi... Karabük Valiliği, Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kooperatifçilik Destek Programı (KOOP-DES) kapsamında başvuruların 15 Temmuz'da başladığı ve devam ettiği bildirildi.

Son dakika haberleri! Karabük'te KOOP-DES Programı açıklaması
27.07.2020 16:29 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:22

Karabük Valiliği, Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kooperatifçilik Destek Programı (KOOP-DES) kapsamında başvuruların 15 Temmuz'da başladığı ve devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, programla kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, rekabet güçlerinin artırılması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

KOOP-DES kapsamında, ilk uygulama olarak programa, kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşların başvurabileceği ifade edilen açıklamada, "Başvurular 15 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Ticaret İl Müdürlüklerine yapılacaktır. Başvuru sahibi kooperatif ve üst kuruluşlarının; ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve aynı proje konusunda başka bir kamusal kaynaktan destek almamış olmaları ile projelerinin; üretim ve istihdama katkısının bulunması, sürdürülebilirliği, piyasa araştırmasına dayandırılması ve kooperatifin faaliyet konularına uygunluğu aranacaktır. Program kapsamında ilk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin, üretim ve istihdama katkısı olacak projelerine ilişkin olarak; makine veya ekipman ile ilgili mal alımlarına, ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına, ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına, projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına, destek verilecektir. İlk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin sunacakları proje başvurularında hibeye esas proje tutarı azami sınırı; mal alımlarında 200 bin lirasını, hizmet alımlarında 30 bin lirasını, nitelikli personel istihdamında yıllık bir personel için 30 bin TL'yi, iki personel için toplam 60 bin TL'yi geçemeyecektir" denildi. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

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