Son dakika haberleri | Karabük'te "Kesintisiz Ulaşım Projesi" start alıyor Son dakika haberleri: Karabük Belediyesi tarafından hazırlanan "Kesintisiz Ulaşım Projesi" start alıyor.

Karabük Belediyesi tarafından hazırlanan "Kesintisiz Ulaşım Projesi" start alıyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, proje kapsamında ilk etapta Balıklarkayası ve Bulak kavşaklarının proje ihalesine çıkıldığını, ihale sonucunda hazırlanan projelerin Karayolları Kastamonu Bölge Müdürlüğünün onayına gönderildiğini belirtti.

Üçüncü 5 yıllık hizmet döneminin ilk yılı hazırlıklarla geçtiğini ifade eden Vergili, "Seçimler öncesinde hemşehrilerimize açıkladığımız projelerimizi birer birer hazırlatarak ihale aşamasına getiriyoruz. Kamuoyumuzun da malumu olduğu üzere bu dönem için açıkladığımız en önemli proje 6 etaptan oluşan Kesintisiz Ulaşım Projemizdi. Balıklarkayası ve Bulak kavşaklarının projelerini hazırlatarak Karayolları Bölge Müdürlüğüne onaya gönderdik. Hedefimiz, en azından bu yıl bu kavşaklardan birinin yapım ihalesini gerçekleştirerek inşaata start vermek. Şayet yer altındaki hatlardan dolayı problem yaşamazsak projeye Balıklarkayası'ndan başlamayı planlıyoruz" dedi.

520 metre uzunluğundaki projenin 470 metresinin altgeçit, 50 metresinin ise köprüden oluştuğunu aktaran Vergili, 2x2 şeklinde tasarlanan altgeçidin yanındaki yolların, üstteki dönel kavşak bölgesinde 2 şerit olarak tasarlandığını, anayoldan ayrılma ve anayola bağlanma noktalarında ise tek şeride düştüğünü, 620 metre uzunluğundaki Bulak Kavşağının 63 metre köprü ve 557 metre duvardan oluştuğunu kaydetti. - KARABÜK

Kaynak: İHA