Son dakika haberleri | KARABÜK'TE KAZA: 2 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | KARABÜK'TE KAZA: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre KARABÜK'te, panelvan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

KARABÜK (DHA) - KARABÜK'te, panelvan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi yolu Dayıslar Köyü yakınlarında meydana geldi. Birol B. (35) idaresindeki 19 AAR 218 plakalı doğalgaz şirketine ait hafif ticari araç ile karşı istikametten gelen Gültekin U. (56) yönetimindeki 78 AAE 848 plakalı panelvan minibüs çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri | KARABÜK'TE KAZA: 2 YARALI

Son dakika haberleri | KARABÜK'TE KAZA: 2 YARALI

Son dakika haberleri | KARABÜK'TE KAZA: 2 YARALI

Son dakika haberleri... 5 ölümlü öğrenci servisi kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri... 5 ölümlü öğrenci servisi kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

 Yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

Yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title