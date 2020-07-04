Son dakika haberleri: Karabük'te kavşakta iki otomobil çarpıştı 7 yaralı
Son dakika haberlerine göre Karabük'te kavşakta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralıKARABÜK'te, kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.
04.07.2020 18:31 | Son Güncelleme: 04.07.2020 18:36
Karabük'te kavşakta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
KARABÜK'te, kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Karabük-Ankara karayolunda meydana geldi. Karabük yönüne giden Mustafa T. yönetimindeki 34 FU 1695 plakalı otomobil ile Veysel E. yönetimindeki 78 AG 468 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte Şevval S., Şenol T., Fahri E., Perihan T. ve Yahya F. yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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Kaynak: DHA