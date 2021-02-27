Son dakika haberleri | Karabük'te karantinadaki apartman sakinlerine gıda yardımı yapıldı
27.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:06
Edinilen son dakika gelişmesine göre Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan apartman sakinlerinin ihtiyaçları karşıanıyor.
Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan apartman sakinlerinin ihtiyaçları karşıanıyor.
Valilikten yapılan açıklamada, 75. Yıl Mahallesi'nde karantinaya alınan apartmandaki vatandaşların temel ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandığı belirtildi.
Apartman sakinlerine bilgilendirmelerin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir." ifadesine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu