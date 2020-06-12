Son dakika haberleri | Karabük'te iş yeri kurşunlandı Son dakika haberi: Karabük'te bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Karabük'te bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kemal Oyman Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde kurşunlanma ihbarı alan jandarma ekipleri olay yerine gitti.

Ekipler, M.U'ya ait otomobil tamiratı yapılan bir iş yerine H.B. tarafından 2 el ateş edildiğini belirledi. Yaralananın olmadığı olayda, jandarma ekipleri H.B'yi gözaltına aldı.

Öte yandan olaya karışan kişilerin dayı yeğen oldukları belirtildi.

Kaynak: AA